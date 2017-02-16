«Автомобилист» впервые за три года остался без плей-офф

Публикации за 16.02.17

ХК «Автомобилист» сегодня вечером уступил по буллитам омскому «Авангарду» со счетом 2:3 и окончательно вычеркнул себя из борьбы за плей-офф Кубка Гагарина. Предыдущие три года в КХЛ екатеринбуржцы неизменно пробивались в восьмерку сильнейших команд Востока.

Как передает корреспондент NDNews.ru, несмотря на сложное положение в турнирной таблице, «Автомобилист» очень удачно начал домашнюю игру против «Авангарда». В самом начале матча игрок гостей Илья Зубов грубо нарушил правила и нанес травму Денису Мингалееву, за что был удален до конца игры, а омичи получили пятиминутный штраф. Разыгрывая большинство, хозяева забили два гола – отличились Петр Коукал и Алексей Василевский. До середины встречи команде Владимира Крикунова удавалось сдерживать натиск соперника, но на 33 минуте оборона «Автомобилиста» дрогнула – острая контратака омичей завершилась голом Александра Пережогина.

За 6 минут до финальной сирены «Авангард» сравнял счет до 2:2, шайбу в ворота отправил Петр Хохряков. Игра перешла в зрелищный овертайм, где «Автомобилист» успел пропустить шайбу, которую после видеопросмотра отменили судьи, и поиграть в большинстве, хотя безуспешно. В итоге, победитель матча определился в серии буллитов, где сильнее были игроки «Авангарда». «Автомобилист» заработал одно очко, и даже при неудачах своих конкурентов, лишился последнего шанса на плей-офф.

В субботу, 18 февраля, екатеринбуржцы проведут заключительный матч сезона с новосибирской «Сибирью».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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