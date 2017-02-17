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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

На выезде с ВИЗа рабочие без предупреждения перекрыли часть Крауля, образовались пробки (СКРИН)

На выезде с ВИЗа рабочие без предупреждения перекрыли часть Крауля, образовались пробки (СКРИН)

В Екатеринбурге рабочие без предупреждения сегодня утром перекрыли две полосы по улице Крауля перед выездом на Репина. В результате сужения дороги в час пик в районе образовались пробки.

Как передает корреспондент NDNews.ru, рабочие сегодня ночью перекрыли две полосы на улице Крауля. Дорогу огородили забором и блоками. В результате выезд с ВИЗа значительно снизился: в час-пик, с 8 до 9 утра, перед Центральным стадионом скопилась большая пробка.

Добавим, горадминистарция заранее не предупреждала о перекрытии дороги.

Новый День: На выезде с ВИЗа рабочие без предупреждения перекрыли часть Крауля, образовались пробки (СКРИН)

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

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