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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

На перегоне Атымья – Пелым пассажирский поезд насмерть сбил 16-летнего подростка

На перегоне Атымья – Пелым пассажирский поезд насмерть сбил 16-летнего подростка

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного травмирования поездом несовершеннолетнего юноши.

Как сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

По версии следствия, вечером 15 февраля на 4 пикете 97 километра железнодорожного перегона станция Атымья – станция Пелым Свердловской железной дороги пассажирским поездом «Приобье – Екатеринбург» был смертельно травмирован молодой человек 2001 года рождения. Машинист поезда, заметив ребенка, подал сигнал и применил экстренное торможение, но избежать травмирования не удалось. От полученных повреждений подросток скончался на месте происшествия.

В настоящее время следственными органами устанавливается круг общения подростка с целью выяснения условий его воспитания и проживания, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках уголовного дела также будет проверяться версия о доведении до самоубийства (ст. 110 УК РФ).

Пелым, Служба информации РИА «Новый День»

Пелым. Другие новости 17.02.17

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