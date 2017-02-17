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Публикации за 17.02.17

Уральских студентов-аграриев кормили тухлыми яйцами и гнилой картошкой
Фото пресс-службы прокуратуры Свердловской области

Уральских студентов-аграриев кормили тухлыми яйцами и гнилой картошкой

Студентов аграрного колледжа в Ачитском районе кормили продуктами с истекшим сроком годности, а в общежитии образовательного учреждения не дезинфицировались постельные принадлежности. Кроме того, в случае пожара эвакуация из здания была бы проблемной – запасный выход блокирован кучами снега. В отношении руководства филиала колледжа возбуждено несколько дел.

С проверкой в Ачитский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» нагрянули сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. В момент проверки выяснилось, что студентов кормят яйцами и картофелем с истекшими сроками годности, еда подается в посуде со сколами и отбитыми краями. В общежитии колледжа не нашелся полный комплект необходимого для уборки инвентаря. Матрасы, подушки, одеяла не дезинфицируются ни ежегодно, ни после выселения проживающего. А под лестничным маршем первого этажа хранятся горючие материалы, двери эвакуационного выхода первого этажа при этом заблокированы засыпанным снегом снаружи.

«По результатам проверки прокуратура Ачитского района в отношении руководителя Ачитского филиала ГБПОУ Свердловской области «Красноуфимский аграрный колледж» возбудила дела об административных правонарушениях по ст. 6.4 КоАП РФ («Нарушение санитарно – эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений»), ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем требований технических регламентов, создавшие угрозу причинение вреда жизни или здоровью граждан»), ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению»), ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам»)», – отметили в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области. Кроме того, в адрес директора колледжа прокуратура внесла представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и норм пожарной безопасности, а также потребовала привлечь виновных лиц к дисциплинарной ответственности.

Ачитский район, служба информации РИА «Новый День»

Ачитский район. Другие новости 17.02.17

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