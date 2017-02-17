В Екатеринбургском зоопарке выбирают самого красивого самца (ФОТО)

Публикации за 17.02.17

В конце февраля Екатеринбургский зоопарк традиционно предлагает жителям города выбрать самого достойного самца из своей коллекции. Завершение конкурса «Зоомистер-2017» и объявление победителя состоится 22 февраля, оставить свой голос за самого достойного претендента можно на официальном сайте зоопарка либо в специальном ящике для голосования на входе в зоопарк.

Приводим список претендентов.

Гривистый волк Стоун

Гривистые волки – красивые длинноногие жители Южной Америки. Стоун приехал в 2006 году из Новосибирска. Он обладатель кроткого характера, но во время охоты превращается в сильного и ловкого хищника. Посмотрев на его несоразмерно длинные ноги, характерные для всех представителей этого вида, можно предположить, что гривастые волки быстро бегают, но это не так. Длинные ноги служат совсем для других целей – они помогают возвышаться над высокой травой и издалека видеть добычу.

Восточный колобус Кит

Колобусы – представители африканской фауны. Они выделяются красивой, длинной шерстью черного-белого цвета. С боков у них свисает очень длинная белая шерсть, напоминающая мантию. Питаются эти обезьяны исключительно растительной пищей, главным образом, листьями растений – такая диета практически не встречается у других приматов. Кит – глава семейства колобусов, живущих в Екатеринбургском зоопарке. Он настоящий джентльмен и всегда очень внимателен и обходителен с самкой Дигги, живущей вместе с ним.

Бородатая неясыть Боинг

Бородатая неясыть – одна из самых крупных и красивых сов наших лесов. Эта птица живет на Урале круглый год. Зимой часто залетает в города. Название «неясыть» связано с мифом о том, что эта сова особенно ненасытна. На самом деле это не так, едят они не больше других сов. Боинг, как и все представители его вида, обладатель пронзительных желтых глаз и роскошной «бороды».

Шпороносная черепаха Чак

Шпороносные черепахи – одни из самых крупных черепах. Самые рослые представители этого вида достигают 100 см в длину и веса до 100 кг. В природе они встречаются в Африке. Интересно, что от жары и зимних похолоданий эта черепаха спасается, зарываясь в песок. Чак отличается довольно упертым характером, если ему пришло в голову добраться куда-то то – он будет идти к намеченной цели невзирая на преграды.

Аксолотль Канис

Один из самых необычных жителей зоопарка. Эта амфибия остается вечным ребенком. Суть этого явления, которое носит название «неотения», заключается в том, что животное всю жизнь остается личинкой и никогда не проходит метаморфоз, характерный для других видов амбистом, к которым относится аксолотль. Размножается он также на стадии водной личинки. На родине в Мексике существует множество мифов и легенд об этом необычно существе. Местные жители верят, что аксолотль может предсказывать погоду. Канис – вечный ребенок с постоянной улыбкой на лице.

Фото пресс-службы Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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