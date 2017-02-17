В Екатеринбурге на автобусной остановке арестовали маршрутку

Публикации за 17.02.17

В Екатеринбурге маршрутный автобус арестовали сразу после того, как он подъехал к конечной остановке. Владелец транспортного средства задолжал банку.

Житель Екатеринбурга, 24-летний Павел, задолжал банку чуть более 480 тысяч рублей, в залоге находился автобус марки Ford Transit. Этот автобус использовался как общественный транспорт, курсировал по маршруту 059, от остановки «Гипермаркет Дом» на Уралмаше до остановки «40 лет ВЛКСМ» (Сибирский тракт). «Общественный транспорт был арестован прямо на своей конечной остановке – «Гипермаркет Дом», при этом необходимо отметить, что автобус был пустой – все пассажиры вышли гораздо раньше. Водитель растерялся, но исполнительным действиям судебных приставов не препятствовал: забрав свои личные вещи, передал ключи и документы на транспорт должностным лицам», – рассказали NDNews.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

Автобус передали на ответхранение представителю взыскателя. Если владелец вовремя не рассчитается по долгам, маршрутку передадут на реализацию.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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