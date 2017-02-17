«Нам повезло, что у нас такая зима, а не как в страдающей без снега Европе» / Участники «Лыжни России – 2017» рассказали, как готовились к забегу (ФОТО)

Публикации за 17.02.17

Во многих городах Свердловской области и России «Лыжня России» прошла неделю или даже полмесяца назад. В Екатеринбурге массовый забег на лыжах должен пройти завтра, 18 февраля. Накануне соревнований NDNews.ru поговорил с участниками спортивного мероприятия и выяснил, кто фанат лыж, а кто – идет, потому что «все идут».

Константин Пудов, помощник члена Совета Федерации:

На лыжах я бегаю с детства – в школе ходил в секцию по лыжам, по биатлону. А во взрослом возрасте активно начал заниматься, наверно, в середине 90-х. Тогда меня увлекли друзья, появилась новая экипировка, стали пробовать коньковый ход.

В «Лыжне России» участвую каждый год. Причем по две дистанции за раз – сначала спортивный забег на 10 километров. Это на результат, к которому готовишься. После – массовый, уже в свое удовольствие.

Что касается подготовки, то как-то специально к «Лыжне» не готовлюсь. У меня лыжный сезон достаточно большой. В этом году нам повезло, зима началась рано, и в конце октября я уже встал на лыжи, так что к ноябрю удалось более 200 км накатать. Вообще нас погода балует – много снега, температура правильная. Мы должны ценить эту природную особенность, что снега много и он натуральный, что зима длинная. Это наше конкурентное преимущество в развитии зимних видов спорта – такого нет в Европе, страдающей от бесснежья, даже в Альпах этапы кубка мира по биатлону и по лыжам на искусственных трассах проходят. Так что мы можем вернуть городу статус центра зимних видов спорта, как в советские времена, когда у нас проходила Спартакиада народов СССР.

Александра Уфимцева, совладелица сети Coffee Project:

На лыжи я встала в 7 лет. Занималась, в основном, на лыжной базе «Динамо» и Химмашевской лыжной базе. После школы бегала за сборную УГТУ-УПИ, а потом был небольшой перерыв. Сейчас лыжами занимаюсь в свое удовольствие – не только беговыми. Катаюсь на горных тоже.

Когда в первый раз принимала участие в «Лыжне России», не скажу конкретно – это было в конце 80-х – начале 90-х. И после тоже несколько раз бежала разные дистанции. В этом году планирую принять участие в «Лыжне России», хотя специально к этому не готовилась.

Дмитрий Буданов, гендиректор Облкоммунэнерго:

Опыт беговых лыж, как и многие, приобрел в школе, и сейчас периодически встаю на лыжи. Не сказать, что регулярно, но стараюсь поддерживать в себе этот навык. Вообще уважаю зимние виды, например, на коньках катаюсь каждые выходные с семьей. И еще активнее занимаюсь снегоходным спортом. Там экстрим, драйв, скорость.

В «Лыжне России» точно больше 10 лет участвую, в «разах» даже не скажу, но с 2006 года бегаю. У нас таких вот масштабных, массовых, многотысячных спортивных акций проходит не так много, почему же без меня? Прихожу пробежать свои пару тысяч метров и зарядиться энергией. Позитива на все выходные точно.

Какой-то особой подготовки к «Лыжне» у меня нет. Главное – проверить инвентарь, изучить прогноз погоды, выбрать форму. Это важно. Не должно быть жарко или холодно, одежда не должна стеснять движений. Вот, собственно, и все. Ну и, как учили в школе, перед забегом часа за два хорошо бы съесть бутерброд с маслом. Уж не знаю, в чем там смысл, но иногда практикую.

Дмитрий Андреевский, глава общественной организации «Первоуральск – город чемпионов»:

Я с 12 лет занимаюсь лыжными гонками, тренировался у своего дяди Николая Тарбеева – он мастер спорта и чемпион мира среди ветеранов по лыжным гонкам. Он, кстати, выиграл самый первый лыжный марафон «Европа-Азия». В 18 лет я получил кандидата в мастера спорта, после этого бегал еще два года, а теперь на лыжи встаю уже просто для себя.

В «Лыжне России» буду принимать участие уже в третий раз, но специально не готовился – просто бегал на лыжах с друзьями и сыном. В этом году выбрал дистанцию на 3 километра – со мной побегут сын, ему 10 лет, и дочь, ей 9 лет исполнилось.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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