NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.02.17

В рамках «Лыжни России» в Академическом пройдет семейный масс-старт

В рамках «Лыжни России» в Академическом пройдет семейный масс-старт

В субботу в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России» сразу на нескольких площадках. В Академическом микрорайоне планируется шесть отдельных забегов, самым массовым обещает стать семейный старт.

За 15 минут до полудня на улице Вильгельма де Геннина начнется парад открытия «Лыжни», а затем стартуют сами состязания. Четыре забега будут для детей и юношей – по одному километру. Еще два – для взрослых по два километра. «Особенно массовыми обещают стать забег семей и забег для взрослых жителей района», – рассказали организаторы «Лыжни» в микрорайоне.

«» и УК «Академическая» уже подготовили и обновили трассу с помощью снегоходов так, чтобы комфортно было всем участникам – и тем, кто побежит коньковым ходом, и тем, кто предпочитает «классику».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

Свердловская область не получит федеральных денег на развитие внутреннего туризма. «В связи с критически низким уровнем финансирования». / Миллион на листовки и календари: как тратят деньги кандидаты на довыборах в гордуму Екатеринбурга. / «Нам повезло, что у нас такая зима, а не как в страдающей без снега Европе». Участники «Лыжни России – 2017» рассказали, как готовились к забегу (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter