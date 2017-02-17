В рамках «Лыжни России» в Академическом пройдет семейный масс-старт

Публикации за 17.02.17

В субботу в Екатеринбурге пройдет «Лыжня России» сразу на нескольких площадках. В Академическом микрорайоне планируется шесть отдельных забегов, самым массовым обещает стать семейный старт.

За 15 минут до полудня на улице Вильгельма де Геннина начнется парад открытия «Лыжни», а затем стартуют сами состязания. Четыре забега будут для детей и юношей – по одному километру. Еще два – для взрослых по два километра. «Особенно массовыми обещают стать забег семей и забег для взрослых жителей района», – рассказали организаторы «Лыжни» в микрорайоне.

«РСГ-Академическое» и УК «Академическая» уже подготовили и обновили трассу с помощью снегоходов так, чтобы комфортно было всем участникам – и тем, кто побежит коньковым ходом, и тем, кто предпочитает «классику».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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