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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

В ФК «Урал» в 6 раз чаще говорят по телефону, чем рядовые граждане

В ФК «Урал» в 6 раз чаще говорят по телефону, чем рядовые граждане

В преддверии первого официального матча в новом году екатеринбургский футбольный клуб «Урал» раскрыл свои мобильные предпочтения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, связисты подсчитали, что представители «Урала» в 6 раз чаще общаются по мобильному телефону и в 5 раз больше загружают данных в интернете каждый месяц, чем другие жители Свердловской области. «Наибольшее количество звонков совершает коллектив селекционно-аналитического отдела ФК, который ведет поиск и переговоры с потенциальными новичками команды. Для этих сотрудников, также как и для игроков-легионеров «Урала» предложены максимально выгодные условия для общения по международным направлениям», – сообщили сегодня в пресс-службе Уральского филиала ПАО «МегаФон».

Сейчас наиболее популярный город для звонков футболистов – Лимассол (Кипр), где ФК «Урал» находится на тренировочном сборе.

«Несмотря на расстояния от дома, команда всегда должна быть на связи, чтобы не только решать рабочие вопросы, но и просто позвонить родным. Мобильный интернет помогает в работе тренеров, особенно во время «разборов проведенной игры» – в любой момент можно быстро загрузить необходимый эпизод матча для анализа технико-тактической деятельности отдельных игроков и команды в целом», – отметил пресс-атташе ФК «Урал» Никита Медведевских.

«Для нас крайне важно соответствовать ожиданиям клиентов, чтобы партнеры знали, что могут положиться на нас в любой момент. Благодаря такому подходу теперь все игроки «Урала» выбирают качество и скорость «МегаФона» как при нахождении в офисе, так и на футбольном поле в любой точке России или мира. Родным и близким сотрудников футбольного клуба мы также предлагаем льготные условия по специальной программе «Наши люди», которая позволяет экономить на связи до 20% мобильных расходов», – рассказала Инна Смирнова, директор по развитию корпоративного бизнеса компании «МегаФон» на Урале.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

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