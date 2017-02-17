На Урале студент колледжа изнасиловал 53-летнюю женщину в обесточенной квартире

Публикации за 17.02.17

В Тавде перед судом предстанет 19-летний студент колледжа, изнасиловавший женщину 53 лет. Потерпевшая попросила о помощи, когда в ее квартире отключилось электричество.

Как передает корреспондент NDNews.ru, преступление было совершено в ночь с 28 на 29 апреля 2016 года. В квартире у 53-летней жительницы Тавды пропал свет, она обратилась за помощью к своим соседям. «Придя к ним в квартиру, она заметила, что у соседей в гостях находятся двое молодых людей (один из них – 19-летний обвиняемый), которые вызвались помочь женщине устранить проблемы с электричеством. Оба были пьяны. Когда они стали чинить проводку, одного из них ударило током, после чего незадачливые ремонтники покинули квартиру», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Через несколько часов 19-летний студент, все это время активно употреблявший алкоголь, вновь наведался к соседке. На этот раз с совершенно другой целью. «Он причинил ей множественные удары, после чего совершил преступления сексуального характера. В дальнейшем женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о случившемся. Злоумышленник, которого она знала только по имени, вскоре был установлен и задержан», – уточняют в ведомстве.

Против юноши возбуждено уголовное дело по ст.131 УК РФ («Изнасилование») и ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Материалы направлено в суд для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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