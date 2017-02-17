NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 17.02.17

В Екатеринбургском детском саду у половины сотрудников обнаружили грязные руки

В Екатеринбургском детском саду у половины сотрудников обнаружили грязные руки

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки детского сада №351 «Крепыщ» исследовали в лаборатории смывы работников и обнаружили бактерии кишечной палочки в половине случаев.

Как сообщили NDNews.ru в Роспотребнадзоре по Свердловской области, выяснилось что не соблюдаются требования к обработке инвентаря и технологического оборудования, соблюдению правил личной гигиены сотрудниками, что подтверждено неудовлетворительными результатами лабораторного исследования смывов, отобранных с инвентаря пищеблока и с рук сотрудников (выделены бактерии группы кишечной палочки в 5 смывах из 10 отобранных).

В ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В помещениях пищеблока не проводится профилактический косметический ремонт, нарушаются требования к санитарному содержанию помещений пищеблока, не соблюдаются требования к мытью и дезинфекции кухонной и столовой посуды, к сбору пищевых отходов, оборудование на пищеблоке используется не по назначению. Не осуществляется входной контроль поступающих на пищеблок продуктов, контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, нарушаются требования к выдаче пищи в группы дошкольной организации. Хранение спецодежды и личной одежды сотрудников не упорядочено, нарушены требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В отношении детского сада как юридического лица вынесено постановление об административном наказании по ч.1 ст. 6.7 на сумму 30 000 рублей, руководитель привлечен к административной ответственности по ст. 6.6 на сумму 5 000 рублей.

Верхотурье, служба новостей РИА «Новый день»

Верхотурье. Другие новости 17.02.17

На Урале студент колледжа изнасиловал 53-летнюю женщину в обесточенной квартире. / В Нижнем Тагиле управляющая компания незаконно начисляла жильцам плату за капремонт. / Максимальный срок, который грозит убийце шести человек, – двенадцать лет (ФОТО, ВИДЕО). В Верхней Пышме стартовал суд над ритуальным маньяком.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter