В Екатеринбургском детском саду у половины сотрудников обнаружили грязные руки

Публикации за 17.02.17

Сотрудники Роспотребнадзора в ходе проверки детского сада №351 «Крепыщ» исследовали в лаборатории смывы работников и обнаружили бактерии кишечной палочки в половине случаев.

Как сообщили NDNews.ru в Роспотребнадзоре по Свердловской области, выяснилось что не соблюдаются требования к обработке инвентаря и технологического оборудования, соблюдению правил личной гигиены сотрудниками, что подтверждено неудовлетворительными результатами лабораторного исследования смывов, отобранных с инвентаря пищеблока и с рук сотрудников (выделены бактерии группы кишечной палочки в 5 смывах из 10 отобранных).

В ходе обследования были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. В помещениях пищеблока не проводится профилактический косметический ремонт, нарушаются требования к санитарному содержанию помещений пищеблока, не соблюдаются требования к мытью и дезинфекции кухонной и столовой посуды, к сбору пищевых отходов, оборудование на пищеблоке используется не по назначению. Не осуществляется входной контроль поступающих на пищеблок продуктов, контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании, нарушаются требования к выдаче пищи в группы дошкольной организации. Хранение спецодежды и личной одежды сотрудников не упорядочено, нарушены требования к проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В отношении детского сада как юридического лица вынесено постановление об административном наказании по ч.1 ст. 6.7 на сумму 30 000 рублей, руководитель привлечен к административной ответственности по ст. 6.6 на сумму 5 000 рублей.

Верхотурье, служба новостей РИА «Новый день»

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