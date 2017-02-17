На Урале задержали женщину, зарубившую топором старушку ради пенсии (ФОТО)

Публикации за 17.02.17

В Свердловской области задержали женщину, зарубившую топором пенсионерку. Убийство произошло после того, как старушка получила пенсию.

Как сообщил сегодня NDNews.ru руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, 14 февраля в полицию поступила информация о том, что в частном доме в Волчанске обнаружено тело пожилой женщины 1935 года рождения с явными признаками криминала. При осмотре жилища сыщики обнаружили топор со следами крови и пустой кошелек.

Выяснилось, что накануне трагедии хозяйка дома получила пенсию. «Полицейские установили и задержали вскоре по подозрению в разбое, сопряженном с убийством, даму по имени Екатерина 1988 года рождения. Несмотря на свой молодой возраст, она уже успела запятнать свою биографию судимостями. В 2013 году ее лишили родительских прав на малолетнего сына 2007 и дочери 2009 годов рождения. Дети сейчас находятся в приемной семье. В 2015 году по решению суда Екатерине назначили 100 часов обязательных работ за причастность к мошенничеству с материнским капиталом. В 2016 году за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ее приговорили к ограничению свободы сроком на один год», – отметил собеседник агентства.

По его данным, оказавшись в районном отделе полиции, девушка дала признательные показания и написала явку с повинной. В ее доме оперуполномоченные обнаружили более 80 тысяч рублей и перчатки с пятнами, похожими на кровь. Сейчас эти вещдоки направлены на экспертизу.

В СУ СКР по Свердловской области добавляют, что 28-летняя девушка зашла в дом к старушке 11 февраля, увидев, что дверь открыта. Хозяйка жилища спала, и злоумышленница взяла себе одну тысячу рублей с кровати. В этот момент пенсионерка проснулась и поначалу испугалась, увидев девушку. Но потом признала в ней знакомую и разговорилась, попросила купить ей в аптеке лекарства. «Для этого пожилая женщина дала злоумышленнице одну тысячу рублей, не зная о том, что незадолго до этого гостья похитила у нее деньги. Таким образом, с двумя тысячами рублей обвиняемая ушла из дома потерпевшей и распорядилась этими деньгами по своему усмотрению, – рассказывают в ведомстве. – Вечером 13 февраля злоумышленница вновь пришла домой к пожилой женщине. Хозяйка высказала девушке претензию по поводу того, что та не купила ей лекарств и попросила пройти за ней в комнату, чтобы поговорить об этом. Тогда злоумышленница вооружилась топором и стала наносить им потерпевшей множественные удары».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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