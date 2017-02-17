В уральском поселке девочка по дороге в школу сломала кисти обеих рук

Публикации за 17.02.17

В поселке Тугулым в результате ДТП пострадала 15-летняя школьница. Заметив аварийную ситуацию на дороге, девочка уперлась руками в водительское сидение и в результате получила перелом обеих кистей.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, авария произошла сегодня в Тугулыме на улице Пионерской. Водитель автомобиля УАЗ при повороте налево не уступил дорогу Audi. «За рулем иномарки находилась женщина 1975 года рождения, которая везла свою 15-летнюю дочь в школу. Девочка заблаговременно увидела, что УАЗ не собирается уступать дорогу и уперлась обеими руками в переднее водительское сидение, – отмечают в ведомстве. – Уже позже после ДТП школьница почувствовала боль в обеих кистях рук и решила обратиться в больницу. Девочке после оказания медицинской помощи назначено амбулаторное лечение с диагнозом «перелом обеих кистей предплечья нижней трети». По факту ДТП ведется разбирательство».

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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