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Екатеринбург

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Публикации за 17.02.17

Полицейские в Екатеринбурге «накрыли» банду карманников – охотников за гаджетами

Полицейские в Екатеринбурге «накрыли» банду карманников – охотников за гаджетами

В Екатеринбурге полиция выявила банду карманников из трех безработных мужчин в возрасте от 27 до 29 лет. Двое ранее уже были судимы за кражи, третий злоумышленник сейчас скрывается от органов правопорядка.

Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-группе УМВД РФ по Екатеринбургу, криминальная троица орудовала на остановках и в салонах общественного транспорта. Молодчики действовали по заранее отработанной схеме. В их поле зрения, как правило, попадали девушки, которые пользовались гаджетами. Злоумышленники на глаз определяли его примерную стоимость и, таким образом, выбирали жертву. «Дождавшись, когда девушка начнет посадку в транспорт, один из них как бы случайно сталкивался с жертвой, отвлекая внимание. В этот же момент второй вытаскивал из сумки или куртки жертвы телефон или кошелек и передавал «трофей» третьему напарнику. Потом мужчины меняли дислокацию в поисках новой добычи», – поясняют в полиции.

Всего в полицию по фактам карманных краж в общественном транспорте в разное время поступили четыре заявления от потерпевших. При этом во всех случаях совпадал почерк, по которому были совершены преступления. Учитывая это, оперативники приняли решение объединить криминальные эпизоды в одно уголовное дело.

В итоге сотрудники уголовного розыска отдела полиции №5 УМВД России по Екатеринбургу вышли на след карманников и задержали двоих. В отделе полиции молодые люди дали признательные показания. Они сообщили, что сбывали краденое имущество скупщикам и тратили вырученные деньги на личные нужны. Свои противоправные деяния задержанные мотивировали отсутствием постоянного источника дохода. Возбуждено уголовное дело, члены группировки взяты под стражу.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 17.02.17

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