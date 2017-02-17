Бывший свердловский министр нашел новую работу в той же отрасли

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Бывший министр АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов возглавил Союз животноводов Урала. Об этом сообщает пресс-служба минсельхоза.

«Моя задача – сохранить все хорошее, что было сделано союзом до меня. Проанализировать работу предприятий животноводческого комплекса Свердловской области, подумать, что еще можно сделать для развития агропромышленного комплекса, в частности в молочном животноводстве», – рассказал Михаил Копытов.

На посту руководителя Союза он сменил своего предшественника в министерстве, генерального директора «УГМК-Агро» Илью Бондарева, который осенью был избран депутатом заксо.

Стоит сказать, что Союз животноводов Урала – это некоммерческое партнерство, в которое входят крупнейшие сельхозпредприятия региона, производящие более 60 процентов местной животноводческой продукции – мяса и молока. Союз существует уже 10 лет. В сферу деятельности Союза входит разработка рекомендаций, организационных мероприятий по выполнению федеральных, региональных и местных программ и проектов в области сельского хозяйства.

Напомним, Михаил Копытов в ноябре 2016 года покинул пост министра АПК и продовольствия Свердловской области по достижению пенсионного возраста. 16 ноября Михаилу Копытову исполнилось 60 лет. В должности главы агропромышленного ведомства он работал с апреля 2012 года, а общий стаж в сельскохозяйственной сфере региона – более сорока лет.

Екатеринбург, Служба информации РИА «Новый День»

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