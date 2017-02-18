NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 18.02.17

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве почтальона

Полицейские задержали подозреваемых в убийстве почтальона

Полицейские задержали предполагаемых убийц почтальона. Это 64-летняя женщина и ее тридцатилетний сын.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по г. Екатеринбургу задержали подозреваемых в убийстве 61-летнего почтальона», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что задержанные – местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения. В СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера около 4 часов дня в доме на Ботанике была убита сотрудница почты России, женщина 1956 года рождения. Она разносила пенсии, при себе у неё было 240 тысяч рублей. После убийства деньги пропали.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 18.02.17

В доме на Ботанике убили почтальона. / Итоги NDNews.ru – все самое интересное за неделю (ФОТО, ВИДЕО). / Глубинный торфяной пожар близ федеральной трассы создал опасную зону под Екатеринбургом (ВИДЕО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter