Полицейские задержали подозреваемых в убийстве почтальона

Полицейские задержали предполагаемых убийц почтальона. Это 64-летняя женщина и ее тридцатилетний сын.
«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по г. Екатеринбургу задержали подозреваемых в убийстве 61-летнего почтальона», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что задержанные – местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения. В СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело.
Напомним, вчера около 4 часов дня в доме на Ботанике была убита сотрудница почты России, женщина 1956 года рождения. Она разносила пенсии, при себе у неё было 240 тысяч рублей. После убийства деньги пропали.
Екатеринбург, служба информации
Екатеринбург. Другие новости 18.02.17
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