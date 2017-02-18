Полицейские задержали подозреваемых в убийстве почтальона

Публикации за 18.02.17

Полицейские задержали предполагаемых убийц почтальона. Это 64-летняя женщина и ее тридцатилетний сын.

«Сотрудники полиции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами УМВД России по г. Екатеринбургу задержали подозреваемых в убийстве 61-летнего почтальона», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Уточняется, что задержанные – местная жительница 1953 года рождения и ее сын 1987 года рождения. В СУ СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело.

Напомним, вчера около 4 часов дня в доме на Ботанике была убита сотрудница почты России, женщина 1956 года рождения. Она разносила пенсии, при себе у неё было 240 тысяч рублей. После убийства деньги пропали.

Екатеринбург, служба информации

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