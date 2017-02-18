Огонь III зимних Всемирных военных игр добрался до Екатеринбурга (ФОТО)

Публикации за 18.02.17

Екатеринбург сегодня принял эстафету огня III зимних Всемирных военных игр. Лампаду торжественно встретили на главной городской площади.

Как передает корреспондент NDNews.ru, сегодня в Екатеринбурге на площади 1905 года встретили лампаду с огнем III зимних Всемирных военных игр 2017. Церемония зажжения прошла вчера на Сахалине, огонь уже встретили в Санкт-Петербурге, лампады также побывают в Ростове-на-Дону и Североморске. 23 февраля пять огней объединят в Москве, откуда лампада отправится в Сочи, где пройдет завершающая эстафета и церемония зажжения чаши военных игр.

III зимние Всемирные военные игры пройдут в Сочи в последнюю неделю февраля. Программа состоит из 7 видов спорта: биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, ски-альпинизм, шорт-трек, скалолазание, ориентирование на лыжах. Россия впервые принимает эти соревнования для военных, до этого игры проходили в Италии и Франции.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 18.02.17

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