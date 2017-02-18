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Екатеринбург

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Публикации за 18.02.17

Есть золото! Россия стала чемпионом мира в мужской эстафете по биатлону

Есть золото! Россия стала чемпионом мира в мужской эстафете по биатлону

В австрийском городе Хохфильцене только что закончилась мужская эстафета в рамках Чемпионата мира по биатлону. Гонка задалась с самого начала, все биатлонисты настроились и на стрельбу, и на бег. В итоге – золото.

Первым на этап вышел Алексей Волков, который допустил по одному промаху на каждой стрельбе. Максим Цветков начал бежать шестым, первый огневой рубеж прошёл чисто и закрепился в группе лидеров. После второй идеальной стрельбы Цветков убежал четвёртым, стартующему третьим Антону Бабикову он привёз отставание в 8,7 секунды. Бабиков отстрелял точно и быстро и ушёл первым с трехсекундным запасом. Со второй стрельбы Бабиков оторвался от первого преследователя, австрийца, на 8,9 с.

Тем не менее, к передаче эстафеты российский спортсмен подходил в компании австрийца. Антон Шипулин принимал эстафету с минимальным отрывом.

Француз Фуркад от команды получил 4 место и 13,8 с и бросился догонять. Тут же оказался немец Шемпп. Шипулин и Фуркад отстреляли чисто, но Антон был быстрее. Тем не менее, француз и идущий с ним немец были в опасной близости.

Последняя стрельба была решающей. Шипулин промахнулся, убежал первым, но в 4 секундах был лидер сезона Мартен Фуркад. К следующей отсечке Шипулин увеличил разрыв до 7 секунд. За километр до финиша – 8,9! И в итоге финиш российского биатлониста с флагом в руках!

В споре за третье место выиграли австрийцы, немцы стали третьими.

Чемпионат мира закончится завтра масс-стартами. Россия в этом сезоне получила бронзу на смешанной эстафете и сегодняшнее золото.

Екатеринбург, служба информации

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