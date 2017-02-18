Российским биатлонистам на награждении в Австрии включили неправильный гимн (ФОТО)

Публикации за 18.02.17

Вечерняя церемония награждения российских биатлонистов в Хохфильцине, ставших сегодня чемпионами мира в мужской эстафете, обернулась конфузом. После вручения золотых медалей Алексею Волкову, Максиму Цветкову, Антону Бабикову и Антону Шипулину на площади заиграл неправильный гимн России. Австрийские организаторы по ошибке включили произведение М.И. Глинки, которое было гимном до 2000 года. Мелодия доиграла до конца, несмотря на возмущение и свист болельщиков.

После этого на сцену выбежал комментатор биатлона Дмитрий Губерниев и попросил биатлонистов и болельщиков спеть хором правильный гимн «Славься, отечество». Затем организаторы включили действующий гимн России, который также был доигран до конца. Организаторы объяснили произошедшее технической накладкой, а ведущий церемонии принес свои извинения.

Хохфильцен, служба информации РИА Новый День

Хохфильцен. Другие новости 18.02.17

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