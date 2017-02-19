Екатеринбургу пообещали плюсовую температуру и мокрый снег

Публикации за 19.02.17

Завершение последнего месяца зимы в Свердловской области обещает быть теплым. Практически во всем регионе с завтрашнего дня температура воздуха будет выше ноля, но стоит готовиться к мокрому снегу и гололедице.

Согласно прогнозу ФГБУ «Уральское УГМС», уже с завтрашнего дня в Екатеринбурге начнется значительно потепление. Сегодня в городе около -7 градусов, ночью будет -9,-11, а днем – ноль. Во вторник и среду потеплеет до +2, по ночам будет около -2, -4 градусов. Но в рабочие дни следующей недели ожидается облачная погода, небольшой мокрый снег, не исключена слабая метель, гололедица.

Практически такая же погода будет по всей области. Синоптики предупреждают, что возможно налипание снега на провода и деревья, потеплеет до +3. И только на севере региона температура будет отрицательной: около -5, -6 градусов. Однако пока нельзя говорить, что зима завершилась.

«В ближайший период к нам вновь зачастят циклоны, возобновятся снегопады. Об устойчивых оттепелях говорить рано, в феврале на Урале полноправно хозяйничает зима, зимний характер погоды, как правило, сохраняется еще и в начальном периоде марта. Тем не менее, периодически поступающее тепло с районов Атлантики может уже на следующей неделе вызвать кратковременные дневные оттепели, которые будут чередоваться с умеренно морозными деньками», – сообщала ранее синоптик Галина Шепоренко.

Февраль 19, служба информации

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