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Публикации за 19.02.17

Обвиняемых в убийстве почтальона арестовали на два месяца

Обвиняемых в убийстве почтальона арестовали на два месяца

В Чкаловском районном суде сегодня арестовали пенсионерку и ее тридцатилетнего безработного сына, которых обвиняют в убийстве почтальона. Как рассказал корреспонденту NDnews.ru ответственный за взаимодействие со СМИ СУ СК по Свердловской области Александр Шульга, 64-летней женщине и ее тридцатилетнему сыну предъявлено обвинение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем). Им грозит максимальное наказание – вплоть до пожизненного для мужчины и до 20 лет лишения свободы для его матери, так как женщин к пожизненному не приговаривают.

Как уточнили в пресс-службе Чкаловского суда, пенсионерка отправлена под арест на 2 месяца. Несколько позже суд вынес решение по мере пресечения ее родственнику-соучастнику – те же два месяца. Напомним, в пятницу около 4 часов дня в доме на Ботанике была убита сотрудница почты России, женщина 1956 года рождения. Она разносила пенсии, при себе у неё было 240 тысяч рублей. После убийства деньги пропали. Предполагаемых убийц задержали на следующий день.

Екатеринбург, служба информации

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