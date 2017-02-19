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Екатеринбург

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Публикации за 19.02.17

Россияне остались без личных наград на ЧМ по биатлону / Шипулин в масс-старте пришел 4-м

Россияне остались без личных наград на ЧМ по биатлону Шипулин в масс-старте пришел 4-м

В австрийском Хохфильцене завершился мужской масс-старт, последняя гонка Чемпионата мира по биатлону. С двумя промахами Антон Шипулин стал только четвёртым. Эту гонку бежали трое российских спортсменов – Антон Шипулин, Максим Цветков и Евгений Гараничев.

Особые надежды наших болельщиков возлагались, конечно, на екатеринбуржца Антона Шипулина. Первую стрельбу биатлонист провёл чисто и убежал лидером. Но по итогу второго огневого рубежа Шипулин ушёл на штрафной круг с отставанием в 21 секунду. На этом этапе в группу лидеров выбился Гараничев. Спортсмену из Екатеринбурга на дистанции удалось сократить разрыв, но и на третьей стрельбе Шипулин снова промазал по одной мишени. Гараничев промазал дважды и после двух штрафных кругов оказался ближе к хвосту биатлонистов. Цветков после третьей стрельбы был 25-м.

К четвёртому огневому рубежу Шипулин подходил, когда лидеры уже отстреляли, но многие промазали и дали призрачный шанс хотя бы на бронзу. Антон Шипулин ушёл на дистанцию пятым с отставанием в 31 секунду от лидера. Но чуда не случилось. Лучший российский биатлонист – только четвёртый. Золото выиграл немец Симон Шемпп, серебро взял норвежец Бе, третий австриец Эдер. Гараничев пришёл 11-м, Цветков – 26.

Чемпионат мира этой гонкой завершился. Россия за этот ЧМ завоевала бронзу в смешанной эстафете, золото в мужской, в обоих случаях финишировал Антон Шипулин. Личных наград в этом сезоне у российских спортсменов нет.

Екатеринбург, служба информации

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