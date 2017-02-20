В Березовском неизвестные по фальшивым документам продали 20 чужих садовых участков по 50 тысяч рублей

Публикации за 20.02.17

В Березовском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного неустановленной группой лиц. Неизвестные продали 20 чужих садовых участков, на которые не имели права, и при помощи знакомой в Росреестре оформили их в собственность новых владельцев, которые не знали о мошенничестве.

По данным пресс-службы прокуратуры Свердловской области, с октября по декабрь 2015 года неустановленные лица, под видом собственников, используя недействительные либо подложные документы, удостоверяющие личность, а также незаконно полученные дубликаты правоустанавливающих документов на земельные участки, продавали чужие земельные участки в садовом потребительском обществе № 127 «Дачник». Мошенники привлекали покупателей заниженной ценой, продавая землю по 50 тыс. рублей за участок. Покупатели, в свою очередь, ничего не заподозрили.

«Мошенники с помощью знакомой сотрудницы ФГБУ «ФКП Росреестра», регистрировали право собственности. Подельники передавали ей пакет документов, которые в последующем направлялись для регистрации незаконных сделок купли-продажи земельных участков. Так, в указанный период за 50 тыс. рублей был незаконно отчужден садовый участок на ул. Кедровая в СПО № 127 «Дачник» в г. Березовском, стоимостью свыше 142 тыс. рублей», – говорится в сообщении прокуратуры.

По материалам прокуратуры, направленным в порядке ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следственными органами в отношении инженера территориального отдела № 2 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Свердловской области, а также неустановленных лиц, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба»).

Всего материалы прокурорской проверки содержат сведения о незаконном отчуждении порядка 20 земельных участков, сумма ущерба и круг потерпевших будет установлена следственным путем. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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