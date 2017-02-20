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Публикации за 20.02.17

В Артемовском эвакуировали детсад из-за короткого замыкания

В Артемовском эвакуировали детсад из-за короткого замыкания

Сегодня утром в городе Артемовском эвакуировали малышей и воспитателей из детского сада – произошло короткое замыкание.

Сегодня утром на кухне детсада № 3 произошло короткое замыкание. Персонал эвакуировал всех находящихся в здании – 15 детей и 7 взрослых в помещение расположенного рядом магазина и вызвал пожарную охрану – после чего вызвали охрану.

«К месту вызова незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения: 20 человек личного состава, 5 единиц техники. Прибывшие пожарные осмотрели помещения детского сада. Проводится проветривание помещений. Дети на время проветривания размещены в детском саду №1. Пострадавших нет», – пояснили NDNews.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Артемовский, служба информации РИА «Новый День»

Артемовский. Другие новости 20.02.17

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