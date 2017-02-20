Жители поселка Шарташ заявляют, что у них отняли возможность сдавать кровь бесплатно

Публикации за 20.02.17

Привычные для жителей поселка Шарташ бесплатные анализы крови, которые они всегда сдавали в отделении №4 поликлиники №3 ЦГБ №7, стали недоступны для граждан. Теперь сдать анализы бесплатно и не выезжая из поселка, могут лишь несколько категорий пациентов.

«У нас есть отделение поликлиники на улице Приисковой. Всегда все анализы – и общий, и на биохимию – брали у людей бесплатно. На днях объявили, что анализы крови стали платными для всех, кроме онкологических больных. Бесплатно только флюорография, моча и кардиограмма. Что-то изменилось у нас в стране?» – написала в редакцию NDNews.ru жительница поселка.

Во время разговора пациентки с сотрудниками регистратуры ей было заявлено, что большинство анализов крови стали платными. Сотрудники отмечают, что такое положение было утверждено Государственной думой. Кроме того, по словам медиков, на их отделение выделяется слишком мало талонов и направлений на анализы, поэтому жителей Шарташа отправляют на анализы в отделение на проспекте Ленина, что для местных пенсионеров довольно тяжело. Связаться с заведующей поликлиникой пока не удалось.

В пресс-службе горздрава корреспонденту NDNews.ru заявили, что никаких подобных нововведений на федеральном уровне не было, а все медучреждения города работают в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи – основного программного документа областного минздрава. «Если у человека есть сомнения относительно того, какие услуги должны оказываться на платной, а какие – на бесплатной основе, следует обратиться лично к заведующей поликлиникой», – сообщили в горздраве.

Председатель комитета по социальной политике областного заксобрания Вячеслав Погудин также заявил, что если бы такое положение было принято, оно бы вызвало самый широкий общественный резонанс. «Никаких принципиальных изменений в областную программу госгарантий по сравнению с прошлым годом не вносилось. Будем надеяться, что это какая-то ошибка. Но если выяснится, что нет, я готов лично подключиться к проверке этой ситуации», – заявил он.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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