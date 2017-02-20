Пьяный уралец на праздновании дня рождения устроил погром в кафе (ВИДЕО)

Публикации за 20.02.17

В Екатеринбурге пьяный мужчина устроил погром в кафе, где праздновали день рождения.

Как передает корреспондент NDNews.ru, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 февраля в одном из кафе Чкаловского района на улице Димитрова. Здесь собралась большая семья, чтобы отметить день рождения родственника. Все шло мирно, пока один из гостей не превысил свою допустимую норму алкоголя. «Молодой человек, скорее всего, перепил, он просто набросился на мужчину, стоявшего у бара, который был с ним не знаком и никак не контактировал», – рассказал директор заведения, которого цитирует служба спасения «Сова».

Совсем не по заслугам получили от опьяневшего гостя даже его родственники, пытавшиеся его успокоить.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=hsvdmvGM_ks&rel=0">Video</a> Дебош в кафе

Буян разгромил и само кафе: разбил посуду на столе и в витрине бара, сломал плафон фонаря и пробил гипсокартонное перекрытие. Беспокоясь о безопасности гостей, сотрудники незамедлительно нажали «тревожную» кнопку. Пьяный хулиган, не пытаясь вступить в диалог, сразу набросился на бойцов охранного предприятия с кулаками, но был обезврежен и закован в наручники. Затем его передали подоспевшим сотрудникам полиции. Очевидцы отмечают, что такое поведение гражданина можно объяснить лишь безмерным употреблением алкоголя, так как причин для конфликта не было никаких. Руководство намерено требовать от дебошира возмещения убытков.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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