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Публикации за 20.02.17

Назначена дата первого заседания суда по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского

Назначена дата первого заседания суда по делу «ловца покемонов» Руслана Соколовского

Предварительные слушания по делу Руслана Соколовского, обвиняемого в экстремизме и оскорблении чувств верующих в связи с ловлей покемонов в Храме-на-Крови, состоятся 27 февраля в 11.30. «Назначено закрытое судебное заседание. Напоминаем, что предварительные слушания по УПК РФ проводятся именно в таком режиме. Это не начало процесса, а подготовка к нему. О дате начала процесса, будет сообщено дополнительно», – рассказали сегодня в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, вести судебного разбирательство будет судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Евгения Шопоняк, которая, по словам адвоката «ловца покемонов» Алексея Бушмакова, за 20 лет своей работы не вынесла ни одного оправдательного вердикта. Шопоняк, в частности, известна тем, что в свое время приговорила к 9 годам лишения свободы бывшего начальника юридической службы «Уралтрансгаза» Александра Колесина и коллектора Валерия Богачева, которым вменялось хищение у газовой компании более 105,8 млн рублей.

22-летнему Руслану Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»).

Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте. К слову, за подобную спецтехнику отбывал срок Евгений Маленкин.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщают в СКР. В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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