Екатеринбург потратит на патриотическое воспитание 1,7 миллиарда рублей

Публикации за 20.02.17

Мэрия Екатеринбурга увеличит финансирование муниципальной программы по реализации молодежной политики и патриотическому воспитанию, рассчитанной до 2020 года. За три года на эти цели будет потрачено 1,73 миллиарда рублей. Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб.

Согласно документу, на молодежную политику из городской казны будет потрачено 1 миллиард 729 миллионов рублей, областной бюджет выделит 576 миллионов рублей. Одна из целей программы – увеличение участников молодежных акций с 30 тысяч до ежегодного показателя в 60 тысяч человек. Собственно на патриотические акции власти потратят 7,5 миллионов рублей.

«Реализация программы позволит повысить уровень социальной активности молодежи муниципального образования «город Екатеринбург»; увеличить количество молодых людей, пользующихся услугами муниципальных учреждений молодежной политики; увеличить количество молодых граждан, занимающихся по программам патриотической направленности», – отмечается в паспорте программы.

Добавим, что свердловский минфин при формировании областного бюджета на 2017 год ратовал за существенное сокращение финансирования программ по линии патриотического воспитания, но депутаты заксо «выбили» деньги на НКО.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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