Уральские историки сравнили Керенского и Горбачева (ФОТО) / И показали – как дело шло к Октябрю 1917

Публикации за 20.02.17

В Екатеринбурге издана книга, посвященная революционным событиям начала и конца ХХ века. Она называется «Средний Урал в горниле революций 1917 и 1991 годов» и призвана восполнить пробелы в знаниях молодежи.

Авторами выступили историк Анатолий Кириллов и журналист-краевед Григорий Каёта.

Как рассказал сегодня на презентации книги Анатолий Кириллов, это – уже шестая их книга, посвященная истории Урала. «Мы решили показать, как развивались события, какой путь был пройден», – рассказал Кириллов. Он также считает, что между событиями 1917 и 1991 года можно провести определенные параллели: «Не большевики в первом случае и не демократы – во втором определили развал этих двух империй, сначала Российской, потом – советской. Сами власти создали условия для неприятия своим народом этой власти».

Есть и другие аналогии: «Взять таких двух персонажей, как Керенский и Горбачёв. Они, казалось бы, очень разные. Но когда мы работали над книгой, заметили, что они похожи по своим метаниям, по своим обещаниям и по тому, что у обоих в итоге забрали власть из рук… В начале Керенского приняли «на ура», носили на руках, а жители села Изместьево под Невьянском провозгласили его своим почетным гражданином. А помните, как в начале перестройки обожали Горбачева?» – напомнил Кириллов. Григорий Каёта подчеркнул, что авторы старались сохранить объективность. «Мы не даем никаких оценок никому и ничему. Мы использовали статьи из уральских газет того времени плюс архивные документы, чтобы сложить историю с позиции людей того времени. Мы показываем, как дело шло к октябрю, 1917 год расписан по месяцам. Некоторые факты поражают и почти не известны обществу. Например, все бросают камни в большевиков, а между тем в феврале их на Урале насчитывалось всего 500 человек, тогда как эсеров – 15 тысяч. В апреле до 15 тысяч возросло уже число большевиков. У них оказались самые лучшие агитаторы».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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