Хоккеисты из уральского детдома отправятся на турнир Владислава Третьяка (ФОТО)

Публикации за 20.02.17

Воспитанники камышловского детского дома отправятся на хоккейный турнир, где встретятся с главой ФХР, легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком. Ребята сыграют со спортсменами из других городов.

Турнир, посвященный Дню защитника отечества, пройдет уже на этой неделе в спорткомплексе «Курганово». Матчи состоятся 25 февраля, наблюдать за игрой участников будет президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Одна из команд, которой выпало показать свою игру легендарному хоккеисту, «Скала», состоит из воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Камышловского района. Ребята долго готовились к соревнованиям, однако незадолго до их проведения поездка чуть не сорвалась из-за отсутствия амуниции. К счастью, помощь нашлась. «Мы обратились в благотворительный фонд «Общество Малышева 73», – рассказал представитель оргкомитета турнира Всеволод Орешкин. – В итоге ребятам купили все, что им недоставало – клюшки, экипировку, джерси. Благодаря помощи фонда команда получила возможность поехать на этот турнир».

Отметим, что ребята из «Скалы» проведут матчи против юных спортсменов из других реабилитационных центров – Первоуральского и Новоипатовского. Поддерживать камышловских ребят будет группа поддержки – в Курганово отправятся 20 человек из числа воспитанников детдома. Все они воодушевлены перспективой общения с Владиславом Третьяком и не сомневаются в победе своей команды. «У нас очень сильные игроки. Наши ребята всегда участвуют в городских турнирах, занимают призовые места на уровне муниципалитета. А три игрока «Скалы» входят в сборную Камышлова: вратари Алексей Пичка и Никита Заякин, а также нападающий Александр Куценко», – рассказала директор Камышловского детского дома Наталья Прохорова.

Турнир пройдет по круговой системе – каждая из команд сыграет друг с другом по одному разу. Затем организаторы планируют провести фото- и автограф-сессию с участием Владислава Третьяка для участников турнира и болельщиков.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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