Магистр вуду Симаков отказался передавать Соколовскому деньги

Публикации за 20.02.17

Магистр магии вуду Антон Симаков не будет перечислять видеоблогеру Руслану Соколовскому деньги, вырученные от продажи картины «Курица на велосипеде», написанной в поддержку «ловца покемонов».

Как передает корреспондент NDNews.ru, на прошлой неделе Антон Симаков заявил о том, что ему удалось реализовать за 2,5 миллиона рублей картину «Курица на велосипеде», написанную в поддержку находящегося под следствием Соколовского. Покупателем выступил один из столичных предпринимателей, его имя маг не раскрыл, уточнив лишь, что «счастливчик» имеет отношение к ритейлу. При этом треть от вырученной суммы (порядка 850 тысяч рублей) Симаков изначально обещал перечислить блогеру. Адвокаты «ловца покемонов» после того, как в СМИ появилась информация о продаже полотна, связались с Симаковым и предложили передать ему реквизиты для перечисления обещанной суммы. Но маг сослался на болезнь. Сегодня Симаков обратился в редакцию NDNews.ru, и заявил, что принял принципиальное решение отказать блогеру в деньгах.

«Вы знаете, я посмотрел видео с последнего заседания, где выступал Соколовский. Ему там задали вопрос обо мне. Он вел себя надменно, самодовольно. Других эпитетов я подбирать не хочу. Мне, в общем, не понравилось все это. Я все понимаю, на него следователи набросились как волки, сочувствую в этом. Но мне сейчас ни жарко ни холодно. Я принял решение не оказывать Соколовскому материальную помощь», – сказал Симаков.

Последний раз Соколовский выступал перед журналистами 19 января на заседании, где решался вопрос по мере пресечения. Что именно крамольного в свой адрес услышал маг вуду с того слушания, остается только догадываться. Соколовский, в частности, сказал, что рад любой поддержке, «даже если это маг вуду». Впрочем, блогер добавил, что не верит в сверхъестественное.

<a href="https://www.youtube.com/watch?v=M2zSTPdc6Yw&rel=0">Video</a> Соколовский. Мера пресечения

Предварительное слушание по делу Соколовского назначено на 27 февраля. Вести процесс будет судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Евгения Шопоняк, которая, по словам адвоката «ловца покемонов» Алексея Бушмакова, за 20 лет работы не вынесла ни одного оправдательного вердикта.

22-летнему Руслану Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщают в СКР. В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

Екатеринбуржцы примут участие в «тотальной контрольной» по математике. / Прокуратура: Гаффнер получил 400 тысяч от заксо в обход конкурсного управляющего. / Хоккеисты из уральского детдома отправятся на турнир Владислава Третьяка (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»