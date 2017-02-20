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Екатеринбург

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Публикации за 20.02.17

Магистр вуду Симаков отказался передавать Соколовскому деньги

Магистр вуду Симаков отказался передавать Соколовскому деньги

Магистр магии вуду Антон Симаков не будет перечислять видеоблогеру Руслану Соколовскому деньги, вырученные от продажи картины «Курица на велосипеде», написанной в поддержку «ловца покемонов».

Как передает корреспондент NDNews.ru, на прошлой неделе Антон Симаков заявил о том, что ему удалось реализовать за 2,5 миллиона рублей картину «Курица на велосипеде», написанную в поддержку находящегося под следствием Соколовского. Покупателем выступил один из столичных предпринимателей, его имя маг не раскрыл, уточнив лишь, что «счастливчик» имеет отношение к ритейлу. При этом треть от вырученной суммы (порядка 850 тысяч рублей) Симаков изначально обещал перечислить блогеру. Адвокаты «ловца покемонов» после того, как в СМИ появилась информация о продаже полотна, связались с Симаковым и предложили передать ему реквизиты для перечисления обещанной суммы. Но маг сослался на болезнь. Сегодня Симаков обратился в редакцию NDNews.ru, и заявил, что принял принципиальное решение отказать блогеру в деньгах.

Новый День: Магистр вуду Симаков отказался передавать Соколовскому деньги

«Вы знаете, я посмотрел видео с последнего заседания, где выступал Соколовский. Ему там задали вопрос обо мне. Он вел себя надменно, самодовольно. Других эпитетов я подбирать не хочу. Мне, в общем, не понравилось все это. Я все понимаю, на него следователи набросились как волки, сочувствую в этом. Но мне сейчас ни жарко ни холодно. Я принял решение не оказывать Соколовскому материальную помощь», – сказал Симаков.

Последний раз Соколовский выступал перед журналистами 19 января на заседании, где решался вопрос по мере пресечения. Что именно крамольного в свой адрес услышал маг вуду с того слушания, остается только догадываться. Соколовский, в частности, сказал, что рад любой поддержке, «даже если это маг вуду». Впрочем, блогер добавил, что не верит в сверхъестественное.

Соколовский. Мера пресечения

Предварительное слушание по делу Соколовского назначено на 27 февраля. Вести процесс будет судья Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга Евгения Шопоняк, которая, по словам адвоката «ловца покемонов» Алексея Бушмакова, за 20 лет работы не вынесла ни одного оправдательного вердикта.

22-летнему Руслану Соколовскому предъявлено обвинение по 9 эпизодам преступлений, предусмотренных ст.282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды»), 7 эпизодам ст.148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих»), а также одному эпизоду ст.138.1 УК РФ («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»). Соколовский был задержан 3 сентября прошлого года. Причиной стала ловля блогером в Храме-на-Крови покемонов. Процесс игры в Pokemon Go в культовом сооружении был снят на видео и выложен в Интернет. Молодой человек сделал это в знак протеста против какой-либо ответственности за подобные действия. При этом на его странице в Интернете следователи нашли и другие видео, к которым у них возникли вопросы.

«По данным следствия, с мая 2013 по сентябрь 2016 года обвиняемый разместил в YouTube 9 видеофайлов, которые, согласно проведенной экспертизе, содержат признаки возбуждения ненависти либо вражды. При этом некоторые из указанных роликов были оценены экспертами еще и как публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Наряду с этим, в квартире блогера на улице Заводской в Екатеринбурге обнаружили авторучку, подпадающую под признаки специального технического средства для негласного получения информации. Такого рода предметы ограничены в гражданском обороте.

«В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета совместно с оперативниками региональных управлений ФСБ и МВД проведен целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, которые позволили собрать достаточную доказательственную базу. В связи с чем, уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением направлено в Верх-Исетский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу», – сообщают в СКР. В настоящее время Соколовский находится под домашним арестом.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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