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Екатеринбург

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Публикации за 20.02.17

Мощный потоп в центре: из-за прорыва трубы затопило улицы Мира, Первомайская, Гагарина, Ленина, Восточная и часть Бажова (ФОТО)

Мощный потоп в центре: из-за прорыва трубы затопило улицы Мира, Первомайская, Гагарина, Ленина, Восточная и часть Бажова (ФОТО)

Из-за коммунальной аварии холодной водой залило несколько крупных улиц в центре Екатеринбурга и на Втузгородке. Под воду ушли Мира, Первомайская, Ленина, Гагарина и часть Бажова. По словам очевидцев, транспорт еле пробирается через водно-ледяные заторы, пешеходы не могут перейти через дорогу.

Как сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал», прорыв трубы ХВС произошел в районе улиц Мира и Академическая. Далее вода разлилась на поверхность и потекла по другим улицам. На месте работает бригада, которая занимается поиском места утечки и устранением аварии. Также в район прорыва направлены бригады цеха по благоустройству, которые будут заниматься устранением последствий аварии.

Новый День: Мощный потоп в центре: из-за прорыва трубы затопило улицы Мира, Первомайская, Гагарина, Ленина, Восточная и часть Бажова (ФОТО)

При этом жители Екатеринбурга сообщают, что водой залило чуть ли не половину Пионерского поселка и Втузгородка. Потоки бегут по Гагарина, Бажова, Ленина, Восточной, Малышева.

«Невозможно перейти дорогу. Кругом воды чуть ли не по колено», – рассказывают очевидцы.

Фото – Александр Сысоев, «ВКонтакте».
Фото – Александр Сысоев, «ВКонтакте».
Улица Малышева, фото – Сергей Ермак
Улица Малышева, фото – Сергей Ермак

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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