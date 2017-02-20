Уралец отсудил 900 тысяч рублей за «липовую» уголовку и 11 месяцев в СИЗО

Публикации за 20.02.17

Екатеринбуржец отсудил почти один миллион рублей, доказав, что его незаконно пытались привлечь к уголовной ответственности. Мужчине дважды выносили обвинительный приговор за преступление, которое он не совершал.

Как передает корреспондент NDNews.ru, в 2012 году Орджоникидзевский райсуд вынес жителю уральской столицы обвинительный приговор, назначив три года колонии за незаконный оборот наркотиков. Через полгода по кассации Свердловский облсуд этот вердикт отменил, а уголовное дело направил на новое рассмотрение. В 2013 году история повторилась – мужчину вновь осудили, но вскоре приговор отменили. Дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Мужчина получил право на реабилитацию, которым он воспользовался.

«Истец заявил, что провел в следственном изоляторе более 11 месяцев, перенес там серьезное заболевание и понес значительные нравственные страдания. Также он утверждал, что из-за следствия ему пришлось прекратить свою предпринимательскую деятельность, закрыть фирму, учредителем которой он являлся. Однако доказать факт заболевания и причастность к ведению бизнеса истец не смог – он не представил суду соответствующие медицинские документы и выписки из ЕГРЮЛ. Тем не менее, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил иск. Взыскал с ответчика – Министерства финансов России – в пользу истца 900 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за незаконное привлечение к уголовной ответственности», – сообщили сегодня в пресс-службе Свердловского облсуда.

Ответчик, а также прокуратура Свердловской области и ГУ МВД РФ по Свердловской области, привлеченные к делу как третьи лица, не согласились с решением и обжаловали его. Но облсуд оставил решение суда первой инстанции в силе.

«Стоит отметить, что подобные дела не единичны в практике работы судов области. Так, в прошлом году за незаконное уголовное преследование и длительные сроки расследования дел с государства в пользу истцов было взыскано 8,3 миллиона рублей», – добавляют в облсуде.

Екатеринбург, Игнат Бакин

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