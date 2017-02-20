Горожане обсудят проект планировки жилого квартала на месте промзоны Уралтрансмаша

Публикации за 20.02.17

Завтра, 21 февраля, в ДК Железнодорожников состоятся публичные слушания по проекту планировки и проекта межевания территории квартала в районе улиц Азина – Мамина-Сибиряка – Шевченко – Свердлова. Об этом сообщили в областном минстрое.

Напомним, год назад концепция застройки этого квартала уже обсуждалась на заседании градсовета при губернаторе. Тогда инвестор – компания «Инвест Строй Урал» – заявила о намерении реализовать концепцию многофункционального квартала с многоэтажными жилыми домами (от 4 до 35 этажей), учреждениями образования, гостиницами, апартаментами, объектами обслуживание автотранспорта, многофункциональными комплексами, парковками и церковью. Кроме того, планировалось восстановление реки Мельковка (сейчас она течёт по подземным коммуникациям), пруда, обустройство площади и общественного пространства внутри квартала. Срок реализации проекта – 2017-2030 гг., квартал будет возводиться в несколько этапов. Общее число квартир, планируемых к постройке, 4720. Площадь квартала – 28,9 га. Число жителей квартала должно возрасти с 2610 до 12049 человек.

По итогам рассмотрения проекта год назад совет принял решение согласовать возможность застройки территории. При этом было отмечено, что этажность планируемых зданий по периметру микрорайона должна быть сомасштабна ансамблю улицы Свердлова. Верхние отметки зданий комплекса не должны быть визуально выше оснований куполов Храма-на-Крови и Вознесенской церкви, а с проспекта Космонавтов здания комплекса не должны перекрывать вид на Вознесенскую церковь. Кроме того, совет рекомендовал проработать вопрос сохранения объектов культурного наследия, которые расположены в этом квартале. Данные рекомендации компания обещала учесть.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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