Арбитраж не разрешил МУГИСО сносить временную мечеть около цирка

Публикации за 20.02.17

Арбитражный суд Свердловской области отказал в иске распорядительной дирекции МУГИСО о сносе временной мечети в Екатеринбурге. Постройка располагается на ул. Степана Разина, 15.

Согласно документам суда, МУГИСО требовало от организации мусульман «Нур-Усман» освободить земельный участок от некапитального объекта – небольшого здания мечети. Иск был подан в арбитраж 6 декабря. Министерство требовало снести временную постройку в течение месяца, а за каждый день просрочки взыскать с религиозной общины 5 тысяч рублей. Суд отказал в требованиях ведомства полностью.

Добавим, что организация «Нур-Усман» получила земельный участок для строительства соборной мечети еще в 2006 году. Пока не появилось основное здание, была возведена временная мечеть. Однако из-за экономического кризиса 2008 года строительные работы были приостановлены.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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