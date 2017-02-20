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Публикации за 20.02.17

На уральской трассе в снегопад столкнулись 5 машин: трое погибших, еще двое – в больнице (ФОТО)

На уральской трассе в снегопад столкнулись 5 машин: трое погибших, еще двое – в больнице (ФОТО)

В Свердловской области на заснеженной трассе столкнулись пять автомобилей. В результате ДТП три человека погибли, еще двое – в больнице. Из-за аварии на магистрали серьезно затруднено движение транспорта.

Как сообщили NDNews.ru в отделе пропаганды областного управления ГИБДД, ДТП случилось сегодня на 262 километре автодороги Пермь – Екатеринбург. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу движения, где задел «Тойоту Филдер». После этого легковушка лоб в лоб столкнулась с грузовым автомобилем «ДАФ», который ехал за «японцем». От удара «Тойоту» развернуло и выбросило на встречку, где она протаранила грузовик «Вольво FH » и «Форд Фьюжн».

Новый День: На уральской трассе в снегопад столкнулись 5 машин: трое погибших, еще двое – в больнице (ФОТО)

«В результате ДТП погибли 3 человека – водитель и два пассажира ВАЗ-2107. Кроме того, шофер и пассажир «Форда» с травмами различной степени тяжести доставлены в Бисертскую больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и спасатели, обстоятельства аварии выясняются. Движение на месте ДТП затруднено», – отмечают в ГИБДД.

Екатеринбург, Игнат Бакин

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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