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Екатеринбург

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Публикации за 20.02.17

Более 2000 работников Уралвагонзавода пробежали по 8000 метров на «Лыжне России»

Более 2000 работников Уралвагонзавода пробежали по 8000 метров на «Лыжне России»

Более 2 000 тагильчан приняли участие в лыжном походе «Вагонская снежинка», который прошел в рамках всероссийской гонки «Лыжня России-2017». Каждый из участников забега преодолел трассу длиной 8 000 метров. 171 человек бежал на время. Победители получили призы.

Напомним, изначально «Вагонская снежинка», как и «Лыжня России», должа была пройти 12 февраля, но из-за морозов гонку пришлось отложить на неделю. 19 февраля в Нижнем Тагиле на старт вышли работники Уралвагонзавода и других нижнетагильских предприятий корпорации УВЗ, а также бойцы 2-го отряда федеральной противопожарной службы МЧС России по Свердловской области и члены заводского совета ветеранов. Для всех участников гонки и их семей работала полевая кухня, были предоставлены чай и выпечка. На площадке старта и финиша выступали творческие коллективы.

На время дистанцию в 8000 метров бежал 171 человек. Среди женщин победителями стали Дина Супрун из КБ механизации и автоматизации производства Уралвагонзавода, работница термического цеха № 3 Ирина Паньшина, Ирина Зудова из литейного № 7 и Галина Быкова из сборочного цеха. Среди мужчин – Олег Трошин из технологического института Уралвагонзавода, представитель управления МТС и складского хозяйства Андрей Яковлев, Геннадий Татауров из цеха ремонта технологического оборудования и работник управления техконтроля Владимир Леньшин.

Абсолютным победителем среди мужчин стал представитель 2 отряда федеральной противопожарной службы МЧС России Сергей Курынов. Среди женщин – воспитанница ДЮСШ «Спутник» Екатерина Сарана. Всем победителям лыжной гонки были вручены грамоты, медали и подарочные сертификаты.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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