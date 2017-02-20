NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

Свердловская ГИБДД изменила график работы из-за Дня защитника Отечества

Свердловская ГИБДД изменила график работы из-за Дня защитника Отечества

День защитника Отечества внес коррективы в работу регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД по Свердловской области. 23 февраля объявлен в ведомстве выходным. В этот день не будут работать все РЭО на территории региона.

Как передает корреспондент NDNews, возобновят работу регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в городах Свердловской области 24 февраля. В Екатеринбурге РЭО ГИБДД по адресу Водительский проезд, 20 с этого дня будет работать без выходных. «Для подразделений, находящихся по улице Чкалова, 1 и III Интернационала, 15, 23 февраля объявлен также выходным днем, 24 и 25 февраля – рабочими днями, 26 и 27 февраля – выходными», – уточнили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

Трибуны домашней арены ФК «Урал» назовут в честь легенд свердловского футбола. / Пешеходы падают прямо в лужи – последствия коммунальной аварии, из-за которой затопило центр Екатеринбурга (ВИДЕО, ФОТО). / Чиновница заплатит 20 тысяч за то, что не уберегла маршала Жукова от голубей (ФОТО, ДОКУМЕНТ).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter