Свердловская ГИБДД изменила график работы из-за Дня защитника Отечества

Публикации за 20.02.17

День защитника Отечества внес коррективы в работу регистрационно-экзаменационных подразделений ГИБДД по Свердловской области. 23 февраля объявлен в ведомстве выходным. В этот день не будут работать все РЭО на территории региона.

Как передает корреспондент NDNews, возобновят работу регистрационно-экзаменационные отделы ГИБДД в городах Свердловской области 24 февраля. В Екатеринбурге РЭО ГИБДД по адресу Водительский проезд, 20 с этого дня будет работать без выходных. «Для подразделений, находящихся по улице Чкалова, 1 и III Интернационала, 15, 23 февраля объявлен также выходным днем, 24 и 25 февраля – рабочими днями, 26 и 27 февраля – выходными», – уточнили в отделе пропаганды областного управления ГИБДД.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

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