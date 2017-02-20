«Любэ» или «Ленинград»: «Мегафон» раскрыл музыкальные вкусы своих абонентов

Публикации за 20.02.17

В преддверии Дня защитника Отечества оператор мобильной связи «Мегафон» раскрыл музыкальные предпочтения мужской части своих абонентов. Как выяснилось, на Урале услуга по подключению мелодии вместо стандартных телефонных гудков больше популярна среди мужчин, чем женщин. Чаще других сервис «Замени гудок» выбирают абоненты в возрасте от 18 до 25 лет и от 30 до 36 лет.

Как сообщили в пресс-службе компании, пятерка популярных мелодий, которые выбирают уральские мужчины на свои телефоны, выглядит так:

«Там за туманами» – ЛЮБЭ

«Вдвоем» – Наргиз и Максим Фадеев

«Калым» – Мурат Тхагалегов

«Что такое осень» – ДДТ

«Экспонат» – Ленинград

Интересно, что мужчины, как правило, предпочитают раз в месяц обновлять мелодию, а женщины в своих предпочтениях более постоянны – не чаще одного раза в квартал. Еще одно любопытное замечание аналитиков «Мегафона» – 25% пользователей вместо гудка устанавливают шутки и анекдоты. Три самых популярных шутки на Урале:

«Ало, кисунь, ты уже здесь?» – группы Ленинград

«Зацените важное разъяснялово» – СуперМедиа

«Россия-матушка» – Прикол Студия

«Все больше жителей Урала предпочитают начинать разговор с собеседником с любимых мелодий: за последние 12 месяцев популярность услуги «Замени гудок» в нашем регионе выросла в 2,5 раза. Среди общего количества абонентов данного сервиса мужчин почти на 20 тысяч больше, чем женщин» – отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке «Мегафона» на Урале Сергей Алферов.

Чаще всего устанавливать мелодии или шутки вместо обычных гудков предпочитают жители Свердловской, Пермской, Челябинской областей и ХМАО.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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