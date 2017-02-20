NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 20.02.17

В Екатеринбурге на рынке бесплатно раздают одежду / Проект, созданный для беженцев, сегодня пользуется небывалым спросом у уральцев (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на рынке бесплатно раздают одежду Проект, созданный для беженцев, сегодня пользуется небывалым спросом у уральцев (ВИДЕО)

На Верх-Исетском рынке по выходным работает «лавка добра». Ее открыли два года назад для беженцев с Украины. Неожиданно для волонтеров проект стал всенародным. Сегодня за бесплатной одеждой, игрушками, посудой, книгами приходят пенсионеры, молодые мамы, безработные менеджеры. «По нашим посетителям заметно, как нищает страна», – говорит хозяин лавки Алексей Кодинцев.

Каждые выходные Алексей с женой проводит за прилавком. По профессии он кочегар, супруга работает в магазине. Благотворительность – это хобби, которому они посвящают все свободное время. «Два года назад мы увидели семью беженцев, их выгнали из временного жилья. Ребятам по 18 лет, с ребеночком. Смотреть на такое очень тяжело. Мы купили продуктов, связались с волонтерами и пошли по домам», – вспоминает Екатерина Кодинцева.

Супруги не получают финансирования от фондов, и официально их проект нигде не зарегистрирован. Директор Верх-Исетского рынка бесплатно отдал Кодинцевым павильон в вещевом ряду. Раньше сюда приносили одежду жители Екатеринбурга для беженцев, сегодня все чаще беженцы, вставшие на ноги, жертвуют вещи уральским малоимущим. Приносят что угодно – от детских бутылочек до носков, и все разбирают.

Облик постоянных клиентов «Лавки добра» в последнее время тоже меняется. Все чаще приходят люди социализированные, имеющие крышу над головой, документы, но беднеющие в силу различных обстоятельств: потерявшие работу молодые мамы, женщины и мужчины после развода, пенсионеры, которые не могут себе позволить купить халат.

Среди общего потока посетителей «классических» неимущих – бездомных едва ли треть. Как ни странно, но у обитателей теплотрасс главный запрос после одежды – на книги. «Бездомные, как правило – это интеллигенты, которые не встроились в новую реальность, а интеллигентам нужно читать. Книги у нас просто сметают», – объясняет удивительный факт Алексей Кодинцев.

Растущую популярность «Лавки добра» Кодинцевы списывают на «сарафанное радио» – оно работает так эффективно, что сейчас супруги ведут переговоры с руководством рынка еще об одном павильоне. Несмотря на то, что к субботе жертвователи забивают киоск вещами под завязку, лавке очень нужны новые благотворители – теплая одежда и литература становятся все более дефицитным «товаром».

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

«Любэ» или «Ленинград»: «Мегафон» раскрыл музыкальные вкусы своих абонентов. / Свердловская ГИБДД изменила график работы из-за Дня защитника Отечества. / Трибуны домашней арены ФК «Урал» назовут в честь легенд свердловского футбола.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter