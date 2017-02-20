В Екатеринбурге на рынке бесплатно раздают одежду / Проект, созданный для беженцев, сегодня пользуется небывалым спросом у уральцев (ВИДЕО)

Публикации за 20.02.17

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На Верх-Исетском рынке по выходным работает «лавка добра». Ее открыли два года назад для беженцев с Украины. Неожиданно для волонтеров проект стал всенародным. Сегодня за бесплатной одеждой, игрушками, посудой, книгами приходят пенсионеры, молодые мамы, безработные менеджеры. «По нашим посетителям заметно, как нищает страна», – говорит хозяин лавки Алексей Кодинцев.

Каждые выходные Алексей с женой проводит за прилавком. По профессии он кочегар, супруга работает в магазине. Благотворительность – это хобби, которому они посвящают все свободное время. «Два года назад мы увидели семью беженцев, их выгнали из временного жилья. Ребятам по 18 лет, с ребеночком. Смотреть на такое очень тяжело. Мы купили продуктов, связались с волонтерами и пошли по домам», – вспоминает Екатерина Кодинцева.

Супруги не получают финансирования от фондов, и официально их проект нигде не зарегистрирован. Директор Верх-Исетского рынка бесплатно отдал Кодинцевым павильон в вещевом ряду. Раньше сюда приносили одежду жители Екатеринбурга для беженцев, сегодня все чаще беженцы, вставшие на ноги, жертвуют вещи уральским малоимущим. Приносят что угодно – от детских бутылочек до носков, и все разбирают.

Облик постоянных клиентов «Лавки добра» в последнее время тоже меняется. Все чаще приходят люди социализированные, имеющие крышу над головой, документы, но беднеющие в силу различных обстоятельств: потерявшие работу молодые мамы, женщины и мужчины после развода, пенсионеры, которые не могут себе позволить купить халат.

Среди общего потока посетителей «классических» неимущих – бездомных едва ли треть. Как ни странно, но у обитателей теплотрасс главный запрос после одежды – на книги. «Бездомные, как правило – это интеллигенты, которые не встроились в новую реальность, а интеллигентам нужно читать. Книги у нас просто сметают», – объясняет удивительный факт Алексей Кодинцев.

Растущую популярность «Лавки добра» Кодинцевы списывают на «сарафанное радио» – оно работает так эффективно, что сейчас супруги ведут переговоры с руководством рынка еще об одном павильоне. Несмотря на то, что к субботе жертвователи забивают киоск вещами под завязку, лавке очень нужны новые благотворители – теплая одежда и литература становятся все более дефицитным «товаром».

Екатеринбург, Антон Гуськов, Семен Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 20.02.17

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