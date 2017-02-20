Эпидемия гриппа в Свердловской области пошла на спад

Публикации за 20.02.17

В Свердловской области отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю заболело 32,1 тысячи человек, эпидемический порог превышен только среди взрослого населения.

В Екатеринбурге за последние семь дней зарегистрировано 13,8 тысяч случаев заболевания, что ниже предыдущей недели на 5%. Ситуация во всех возрастных группах населения расценена как неэпидемическая. Высокая заболеваемость сохраняется в трех муниципалитетах, где среднеобластной показатель превышен в 1,5 раза – Североуральск, Верхняя Салда и ЗАТО Свободный.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, на 17 февраля на карантине находилось 80 детских садов и 40 школ в Свердловской области. Из-за опасности распространения вирусов полностью приостановлен образовательный процесс в 4 детсадах и 1 школе.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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