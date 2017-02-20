Прогноз УрО РАН: инерционное развитие Екатеринбурга приведет к полной деиндустриализации

Публикации за 20.02.17

Сегодня в Екатеринбурге состоялось одно из первых общественных обсуждений прогноза развития Екатеринбурга до 2035 года, который разработали в институте экономики УрО РАН по заданию мэрии. Ученые предсказывают: при попытках копировать Москву город потеряет свою уникальность, а деиндустриализация может стать роковой ошибкой.

И.о. директора института Юлия Лаврикова рассказала, что в процессе работы ученые обосновали более ста показателей, а общий объем прогноза – более тысячи страниц. Позже на основе этого прогноза будет разработана стратегия, с которой город будет жить в ближайшие 18 лет. Доктор экономических наук Виктория Акбердина описала основные тенденции, которые выделили ученые. По ее словам, динамика качества жизни в Екатеринбурге за последние 15 лет говорит о том, что столица Урала уже почти догоняет Москву, но при этом теряет свою самобытность и уникальность как крупнейший индустриальный центр. «У нас с Москвой принципиальная разница в структуре экономики, и потому «догоняющее» Москву развитие ведёт к потере уникальности», – подчеркнула она и пояснила, что в последние годы заметно сместились доли в оборотах, с одной стороны, промышленного сектора, а с другой – торгово-сервисного. Доля промышленности с 2010 года снизилась с 43 до 37%, тогда как торговля выросла с 29% до 40%. Поэтому ученые разработали три сценария возможного развития будущего – инерционный, который делает ставку в большей степени на рост торгового сектора экономики, инновационный – за счет крупных промышленных проектов, и базовый – основанный на паритете этих направлений. Самые высокие риски, естественно, будут при инновационном сценарии, самые низкие – при инерционном. «Город и так развивается по этому сценарию, можно вообще ничего не делать, торгово-сервисный сектор растет в среднем на 12% в год. Но если идти по этому пути, мы получим почти полную деиндустриализацию. К 2035 году при этом сценарии доля торговли в городской экономике дойдет до 50%, производства – снизится до 30%. Еще 20% придется на социальную сферу», – пояснила Акбердина.

Развитие торговли, отмечает эксперт, конечно, явление полезное и в значительной степени формирует городской бюджет. Но все же инновационный сценарий был бы предпочтительней, потому что именно в сфере производства создаются высокооплачиваемые, высокотехнологичные рабочие места. Достаточно сказать, что средняя зарплата в промышленности Екатеринбурга – 40 тысяч, в торговле – 25. Более того, именно в торгово-сервисном секторе распространены так называемая «неформальная занятость», когда работодатели не оформляют сотрудников официально. Сейчас таких людей в городе, по самым приблизительным оценкам, около 100 тысяч. Кроме того, Акбердина опровергла мнение, что вынос промышленных предприятий за черту города поможет улучшить экологическую обстановку: 85% вредных выбросов в атмосферу идет не от заводов, а от транспорта. Точки роста для промышленности экономисты видят в производстве высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК, а также в развитии технопарков и кластеров. Но, как уже было сказано выше, такой сценарий более рискованный, чем удобный инерционный. Руководитель департамента экономики мэрии Александр Прядеин добавил, что один из рисков – это ценности молодежи. Дети из богатых семей сейчас мечтают работать на руководящих должностях в госкорпорациях, из бедных – в силовых структурах. Производство мало кого привлекает.

Что касается демографии, то в Екатеринбурге, как и во всей стране, ожидается рост доли населения пенсионеров. В целом к 2035 году в Екатеринбурге будут жить: при инерционном сценарии – 1 млн 604 тысячи человек, при базовом – 1 млн 747 тысяч, при инновационном – 1 млн 856 тысяч. Еще один сотрудник института, Александр Кузьмин, сообщил участникам дискуссии, что у него уже есть прогноз по демографии до 2050 года. По его подсчетам, есть шансы, что к 2050 году население Екатеринбурга достигнет 2,4 млн человек, а если считать весь Большой Екатеринбург – то 2,8 млн человек.

В ближайшее время прогноз развития города до 2035 года пройдет обсуждение еще на нескольких открытых площадках, после чего с учетом поступивших предложений начнется работа над городской Стратегией-2035. Отметим, что областная стратегия, принятая в прошлом году, рассчитана только до 2030 года. Как сообщила NDNews.ru Юлия Лаврикова, ученое сообщество будет мэрию убедить двигать город по инновационному сценарию, хотя он и самый непростой. Но решать все-таки будет мэрия, в конечном итоге, – отметила собеседница агентства.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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