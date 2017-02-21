В суд направлено дело тагильчанина, который выкинул расчлененного собутыльника в реку

Публикации за 21.02.17

Уголовное дело жителя Нижнего Тагила, который убил и расчленил собутыльника, направлено в суд. Мужчине за жуткое преступление грозит до 15 лет заключения.

Убийство произошло в ночь с 23 на 24 апреля прошлого года, но до лета погибший числился пропавшим. В день убийства нигде не работающий Александр Иванов 1973 г.р. выпивал в своей квартире с малознакомым ему жителем Нижнего Тагила. Возник спор об общей знакомой, с которой у хозяина квартиры несколько месяцев назад возник конфликт. Гость занял сторону женщины, чем разозлил хозяина, который схватился за нож и убил его. После убийства мужчина испугался ответственности, вытащил тело на балкон и ножовкой его расчленил, части тела выбросил в р. Тагил в районе Лебяжки. А в июне 2016 года рыбаки выловили в реке голову, левую кисть, правую и левую голени погибшего.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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