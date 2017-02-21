NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Екатеринбург

■■■■■■■■■

, , , , , , ,

Публикации за 21.02.17

В суд направлено дело тагильчанина, который выкинул расчлененного собутыльника в реку

В суд направлено дело тагильчанина, который выкинул расчлененного собутыльника в реку

Уголовное дело жителя Нижнего Тагила, который убил и расчленил собутыльника, направлено в суд. Мужчине за жуткое преступление грозит до 15 лет заключения.

Убийство произошло в ночь с 23 на 24 апреля прошлого года, но до лета погибший числился пропавшим. В день убийства нигде не работающий Александр Иванов 1973 г.р. выпивал в своей квартире с малознакомым ему жителем Нижнего Тагила. Возник спор об общей знакомой, с которой у хозяина квартиры несколько месяцев назад возник конфликт. Гость занял сторону женщины, чем разозлил хозяина, который схватился за нож и убил его. После убийства мужчина испугался ответственности, вытащил тело на балкон и ножовкой его расчленил, части тела выбросил в р. Тагил в районе Лебяжки. А в июне 2016 года рыбаки выловили в реке голову, левую кисть, правую и левую голени погибшего.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Как сообщили сегодня NDNews.ru в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, уголовное дело направлено в Тагилстроевский районный суд г. Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

Нижний Тагил. Другие новости 21.02.17

Под Богдановичем в аварии погибли двое взрослых и семилетний мальчик (ФОТО). / 21 февраля в Свердловской области ожидаются следующие события. / «Жизнь штука сложная»: Тушин объявил об отставке главного архитектора Екатеринбурга Абдуллаева.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Адрес уральской редакции: Екатеринбург, ул. Радищева, 6-А, офис 906.
Телефоны в Екатеринбурге: +7 (343) 380-23-37, +7 (343) 287-45-89.
Факс: +7 (343) 380-23-38. E-mail: nr2.ekb (енотовидная собака] gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter