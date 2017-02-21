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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

Свердловская область выбыла из первой десятки в рейтинге регионов по качеству жизни

Свердловская область выбыла из первой десятки в рейтинге регионов по качеству жизни

Свердловская область выбыла из первой десятки в рейтинге российских регионов по качеству жизни, пропустив вперед Тюменскую и Калининградскую область. Средний Урал спустился из топ-10 на 12-е место. По каким именно критериям снизилось качество жизни, составители рейтинга не указывают.

Эксперты агентства «РИА Рейтинг» медиагруппы «Россия сегодня», ежегодно проводят исследование и составляют рейтинг регионов по качеству жизни. Он строится на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в различных социальных сферах. Всего при составлении рейтинга были отобраны 72 показателя, характеризующие все основные аспекты проживания в регионе: от уровня экономического развития и объема доходов населения до обеспеченности людей различными видами услуг. В качестве источников информации для составления рейтинга использованы: Росстат, Минздрав России, Минфин России, ЦБ РФ, сайты региональных органов власти, другие открытые источники.

Первые позиции в рейтинге регионов по качеству жизни по-прежнему занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют Московская область, Республика Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Липецкая и Тюменская области. В рейтинге-2015 большинство этих субъектов также входили в первую десятку. Исключением является только Тюменская область, которая в предыдущем рейтинге занимала 11-е место, а в рейтинге-2016 поднялась на одну позицию, заняв 10-е место. Но покинула первую десятку Свердловская область, которая в текущем рейтинге занимает 12 место.

«Качество жизни регионов первой десятки во многом определяется развитостью экономики и социальной сферы, а также благоприятными природно-климатическими условиями», – уточняют составители рейтинга.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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