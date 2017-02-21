Небо, самолет, девушки: «Уральские авиалинии» ведут набор на самую романтичную профессию

Публикации за 21.02.17

Авиакомпания «Уральские авиалинии» с началом весенне-летнего сезона объявила о расширении штата и наборе молодых людей на должность бортпроводника. Приглашаются как опытные сотрудники, так и те, кто хочет пройти обучение этой летной профессии. Собеседования ведутся в Екатеринбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

«Авиакомпания входит в топ ведущих российских перевозчиков и предлагает широкую географию полетов по России, странам ближнего и дальнего зарубежья, профессиональное обучение, возможности не только увидеть другие страны, но и построить успешную карьеру в авиации», – сообщает пресс-служба авиакомпании.

Подробнее об открытых вакансиях можно узнать на сайте авиаперевозчика.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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