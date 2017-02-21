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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

УрО РАН поддержало создание медкластера в Академическом

УрО РАН поддержало создание медкластера в Академическом

Проект создания медицинского кластера в районе Академическом официально поддержало Уральское отделение Российской академии наук. Координировать дальнейшее участие УрО РАН в реализации проекта будет председатель Объединенного ученого совета по медицинским наукам академик Валерий Черешнев.

Проект медицинского кластера рассмотрел президиум Уральского отделения РАН на своем заседании. Лидеры научного сообщества одобрили концепцию. Идея создания медицинского кластера в является инновационной для отечественной медицинской науки. Впервые на одной площадке будут размещены образовательные, научные и лечебные учреждения, а также жилые кварталы для врачей, ученых и студентов.

Напомним, проект медкластера включает строительство новых учебных корпусов и кампуса Уральского государственного медицинского университета, здания НИИ охраны материнства и младенчества, комплекса жилых домов для преподавателей и научных работников. Здесь также предполагается разместить высокотехнологичные производства, офисы компаний – разработчиков медицинских изделий и препаратов.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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