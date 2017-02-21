Полицейские задержали охотника, открывшего стрельбу в заповеднике (ФОТО)

Публикации за 21.02.17

Полиция Богдановича задержала охотника, незаконно применившего оружие в местном заповеднике.

Как рассказал NDNews.ru официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, тревожная информация об инциденте в правоохранительные органы поступила от инспектора охотничьего заказника «Богдановичский». Он сообщил, что в заповеднике слышны выстрелы. Для проверки полученных сведений на место выехал наряд ППС. «На 80 км автодороги Екатеринбург – Тюмень, которая проходит через заказник, силовики обнаружили стоящий на обочине автомобиль «Мазда 3» с номерами 86 региона. Вскоре в поле зрения полицейских появился и сам владелец транспортного средства, вышедший из леса. Правоохранители обратили внимание на сверток в руках мужчины, который тот поспешил убрать в салон иномарки. Осмотрев автомобиль, полицейские выяснили, что руках у гражданина находилась его куртка, в нее был завернут карабин «Вепрь». Также в машине обнаружились стреляные гильзы и патроны к оружию», – отметил собеседник агентства.

Мужчину доставили в райотдел полиции. Владельцем «ствола» оказался ранее не судимый житель Екатеринбурга 1985 года рождения, работающий в должности начальника участка одной из управляющих компаний города. С его слов, он направлялся домой с охоты, неожиданно увидел в лесу пушного зверька, при этом какого конкретно, вспомнить затруднился. Пройдя за ним по следу, охотник произвел два выстрела, но якобы промахнулся, после чего вернулся к машине. «О том, что он находится на территории государственного заказника, любитель зайчатины якобы не знал, а имеющиеся на данном участке специальные яркого цвета дорожные щиты с предупреждением о запрете стрельбы – не видел», – сообщил Горелых.

По факту применения оружия на особо охраняемой природной территории возбуждено дело по статье 8.37 КоАП РФ («Нарушение правил охоты»). Санкция данной статьи предусматривает в виде наказания штраф в сумме до 4000 рублей с лишением права заниматься охотой. Карабин у нарушителя сыщики изъяли, он будет храниться в ОВД до решения суда.

По сведениям Горелых, в 2016 году органы внутренних дел Богдановича возбудили два уголовных дела по фактам незаконной охоты в заповеднике. Один браконьер, гражданин Шамриков, уже осужден. За убийство лося суд приговорил его к штрафу на сумму сто тысяч рублей. Кроме того, он получил два года лишения свободы условно. «Местные полицейские начали плотно взаимодействовать с представителями регионального департамента по охране животного мира. Если в прошлом году за 12 месяцев ОВД в отношении браконьеров было возбуждено 2 уголовных дела, то только в январе-феврале текущего года уже три», – заключил Горелых.

Фото Валерия Горелых.

Екатеринбург, Андреуш Завятку

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

Разочарования не избежать. Куйвашев испортит выборы Путину. Часть 1. / В Екатеринбурге задержан глава Верх-Исетского района (ФОТО, ВИДЕО). / С завтрашнего дня Уралмаш и Эльмаш останутся без трамваев и троллейбусов: ЕМУП ТТУ снова накопило долги. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»