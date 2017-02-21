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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

В Асбесте под тяжестью снега рухнула крыша остановки (ФОТО)

В Асбесте под тяжестью снега рухнула крыша остановки (ФОТО)

В Асбесте провалилась крыша остановочного комплекса. Судя по всему – под тяжестью снега. По счастью, никто не пострадал.

Новый День: В Асбесте под тяжестью снега рухнула крыша остановки (ФОТО)

О ЧП сегодня в группе «Типичный Асбест» сообщил местный житель Макс Лихачев. Крыша рухнула ночью, когда ни на остановке, ни в пристроенных магазинчиках никого не было. Тем не менее, судя по фото, коммерсанты терпят убытки, комплекс серьезно поврежден, к ларькам тяжело попасть, да и опасно.

Новый День: В Асбесте под тяжестью снега рухнула крыша остановки (ФОТО)

Асбестовцы в комментариях обсуждают нерадивых коммунальщиков и ответственных за уборку снега с крыши. «А может, снег надо было с крыши почистить?», «Так то реально снега дофига на крыше», – рассуждают в сообществе.

Фото Макса Лихачева

Асбест, служба информации РИА «Новый День»

Асбест. Другие новости 21.02.17

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