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Екатеринбург

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Публикации за 21.02.17

На стенде Уралвагонзавода на выставке ОАЭ состоялось подписание соглашений с наследным принцем Абу-Даби (ФОТО)

На стенде Уралвагонзавода на выставке ОАЭ состоялось подписание соглашений с наследным принцем Абу-Даби (ФОТО)

Корпорация Уралвагонзавод приняла участие в ХIII Международной конференции и выставке оборонной промышленности, которая проходит в ОАЭ. На стенде УВЗ прошло подписание нескольких международных соглашений между министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым и наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Также стенд посетили военные делегации разных стран.

Новый День: На стенде Уралвагонзавода на выставке ОАЭ состоялось подписание соглашений с наследным принцем Абу-Даби (ФОТО)

ХIII Международная конференция и выставка оборонной промышленности проходит сейчас в Абу-Даби. Свой стенд с перспективными разработками на выставке представляет корпорация «Уралвагонзавод». Среди новинок в ОАЭ показали полноразмерный макет 30-миллиметрового дистанционно-управляемого боевого модуля. Он предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Кроме модуля на стенде корпорации УВЗ в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, экспонируется 82-миллиметровый миномет 2Б24.

«В рамках официальной деловой программы на стенде УВЗ прошло подписание нескольких международных соглашений. Подписантами выступали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Министр высоко оценил стенд корпорации и заявил, что «традиционно ожидается внимание делегаций сухопутных сил стран региона к показавшем на Ближнем Востоке свои превосходные эксплуатационные и боевые качества танку Т-90МС», – сообщили в пресс-службе корпорации УВЗ.

Новый День: На стенде Уралвагонзавода на выставке ОАЭ состоялось подписание соглашений с наследным принцем Абу-Даби (ФОТО)

Также стенд УВЗ посетил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Викторович Чемезов, представители «Рособоронэкспорта» и военные делегации стран участниц выставки.

В течение работы IDEX 2017 идут встречи и переговоры по действующим и потенциальным контрактам с большим кругом заказчиков по линии ВТС

Фото пресс-службы УВЗ

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 21.02.17

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