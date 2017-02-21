На место Бреденко уже сватают близкого друга Тунгусова

Публикации за 21.02.17

Не успели разъясниться все детали сегодняшнего задержания главы Верх-Исетского района Александра Бреденко, а в кулуарах уже заговорили о том, кто займет его место.

Как сообщается в популярном политическом телеграм-канале, место Бреденко уже сватают близкому другу вице-губернатора Тунгусова – бывшему депутату заксо от КПРФ Нафику Фамиеву. «Не удивлюсь, если идёт зачистка под нужных людей накануне выборов. Обиженный мастодонт уральской политики, не получивший места в ЗакСО и потративший свои деньги на кампанию, был опасен ВГТ (первому вице-губернатору Владимиру Тунгусову, – прим. NDNews.ru) в трудную годину. Тем более что довыборы в Гордуму идут по его родному Орджо. Не удивимся рокировке, тем более что Бреденко – всего лишь разменная карта», – пишет автор канала.

Сам Фамиев, которого уже просят прокомментировать слух в соцсетях, традиционно отшучивается. «Что, опять?» – ответил он на вопрос о том, слышал ли он о таких планах. Вопрос корреспондента NDNews.ru, как он воспринимает подобную перспективу, он прокомментировал еще лаконичнее: «Ржу)».

Между тем эксперты не считают это назначение таким уж невероятным. Политолог Сергей Мошкин, оговорившись, что не знает всей истории с задержанием Бреденко, заявил, что Фамиев, безусловно, может входить в обойму его потенциальных преемников. «Еще в прошлом году обсуждалась возможность назначить его главой Железнодорожного района, когда Лаппо перешел в заксобрание. Почему-то это решение не было утверждено. Но он, безусловно, входит в обойму, а будет или не будет он главой района – это уже одному Якобу известно», – считает Мошкин.

Между тем, считают источники агентства, решение в значительно большей степени зависит не от Якоба, а от Тунгусова. Как говорят, они давние друзья. Кроме того, на протяжении нескольких лет Фамиев был последовательным лоббистом интересов «городской команды» в заксо, а после выборов сентября 2016 года остался не у дел.

Впрочем, есть и другая точка зрения. «Руку ВГ я здесь склонен видеть в последнюю очередь. Хотя бы потому, что Екатеринбург – его «вотчина». И вот подобным образом расчищать место с помощью силовиков, мне кажется, не его стиль – проблемы должны решаться тихо и без коррупционного шлейфа, – считает политолог Алексей Швайгерт. – При этом мистифицировать ситуацию, вбрасывать подобный слух о «размене» – использовать ситуацию в своих интересах для создания напряжения в городской команде, приведения «в чувство» отдельных зарвавшихся игроков – вот это, мне кажется, ближе к реальности».

Напомним, операция по задержанию Бреденко была проведена сегодня около полудня. Как стало известно нашему агентству, задержание главы района произошло по поручению следователя по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области. Предположительно, это произошло после проведения оперативного эксперимента по передаче взятки.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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